Con PrivadoVPN niente più pubblicità online a partire da 1,11€/mese

Stanco degli annunci che disturbano la tua navigazione? PrivadoVPN è pensata proprio per chi vuole liberarsi da pubblicità invasive e tracciamenti online, mantenendo al contempo la massima riservatezza dei propri dati.

Con la promozione attuale, puoi attivare il piano biennale al prezzo scontato di 1,11€ al mese – con 3 mesi aggiuntivi gratuiti – ottenendo così uno sconto del 90% rispetto alla tariffa standard. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa offre questo servizio.

PrivadoVPN ti regala un Internet senza annunci e tracker

Oltre a offuscare l’indirizzo IP e criptare il traffico, la PrivadoVPN integra un potente sistema di blocco per banner, pop-up e tracking pubblicitari, rendendo la navigazione più fluida e veloce. Un vantaggio concreto sia per la privacy che per l’usabilità quotidiana.

La sicurezza dell’utente è garantita da una rigorosa politica no-log, che assicura che nessuna informazione venga memorizzata o condivisa. A completare l’offerta, trovi anche funzionalità avanzate come il kill switch, utile per proteggere i dati in caso di disconnessione, e lo split tunneling, che ti consente di scegliere quali app o siti far passare dalla VPN.

PrivadoVPN offre inoltre server in 67 città nel mondo, permettendoti di accedere a contenuti geograficamente limitati e mantenere l’anonimato ovunque ti trovi.

L’offerta è valida per un periodo limitato: visita il sito ufficiale di PrivadoVPN e attiva il piano scontato con 3 mesi extra inclusi.

