Con pCloud i piani a vita partono da soli 199 euro, grazie al 65% di sconto

pCloud si distingue come uno tra i migliori servizi nel campo del cloud storage e ora offre un'irripetibile occasione per ottenere i suoi piani a vita con uno sconto del 65%. Una promozione davvero ottima, specialmente per chi desidera garantire la sicurezza dei propri file - dalle fotografie ai video, fino ai documenti di lavoro - e accedere al tempo stesso a una serie di funzionalità avanzate.

Sono due i piani in offerta al 65% di sconto: Premium con 500 GB di spazio a 199 euro (invece di 299) e Premium Plus 2 TB a 399 euro (anziché 599). Entrambi i piani sono a vita: ciò significa che, a fronte di un solo pagamento, potrai accedervi per sempre senza costi fissi né abbonamenti.

Funzionalità pCloud incluse in tutti i piani

Con pCloud, la tua esperienza di archiviazione cloud raggiungerà nuovi livelli di efficienza e sicurezza. Ma cosa lo contraddistingue dalla concorrenza?

Collaborazione : condividi link e richieste di file, invita utenti nelle cartelle condivise, ottieni statistiche dettagliate per i tuoi link e personalizza il branding dei link condivisi

: condividi link e richieste di file, invita utenti nelle cartelle condivise, ottieni statistiche dettagliate per i tuoi link e personalizza il branding dei link condivisi Sicurezza : protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e 5 copie di file su server differenti garantiscono la massima sicurezza

: protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e 5 copie di file su server differenti garantiscono la massima sicurezza Accesso e sincronizzazione : caricamento automatico del rullino fotografico, estensione HDD attraverso pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi

: caricamento automatico del rullino fotografico, estensione HDD attraverso pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi Media e usabilità : un video player incorporato, streaming video, audio player con playlist, dimensioni e velocità dei file illimitate

: un video player incorporato, streaming video, audio player con playlist, dimensioni e velocità dei file illimitate Gestione file : versioni file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima di documenti online

: versioni file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima di documenti online Backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos

da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos Garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni

soddisfatti o rimborsati di 10 giorni Pagamento sicuro: tutti i pagamenti sono criptati con un grado di sicurezza 256-bit SSL

Non perdere l'opportunità di garantirti uno spazio cloud affidabile e avanzato a un prezzo imbattibile. L'offerta del 65% di sconto sui piani a vita da 500 GB e 2 TB è disponibile per un periodo limitato, perciò se sei realmente interessato questo è il momento giusto per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.