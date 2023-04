Con pCloud i file più preziosi della tua famiglia al sicuro per sempre

Che si tratti dell'album fotografico dei figli o di documenti importanti per la casa e/o il lavoro, ogni famiglia ha dei file da proteggere.

In questo ambito, affidarsi ai classici supporti fisici non è sempre la miglior scelta possibile: hard disk portatili e penne USB, infatti, sono dispositivi soggetti a deterioramento e guasti, ma anche a potenziali smarrimenti e persino furti.

La soluzione per mettere realmente al sicuro i file più preziosi è dunque affidarsi al cloud. Va comunque ricordato come non tutti i servizi di questo tipo si equivalgano.

Al di là della questione sicurezza infatti, va tenuto anche conto dello spazio disponibile. Un'intera famiglia, infatti, potrebbe necessitare di diversi GB per soddisfare tutte le necessità dei membri.

I file più preziosi della tua famiglia? Con pCloud li proteggi per sempre

pCloud, sotto questo punto di vista, rappresenta una delle migliori scelte tra i tanti servizi in circolazione.

Stiamo parlando di un provider che, consente di gestire il piano in maniera da assegnare una quantità di spazio a scelta per ogni membro della famiglia. Il tutto mantenendo un alto livello di anonimato per ogni porzione di cloud, per offrire la massima privacy ad ogni componente.

La possibilità di crittografare qualunque file caricato sui server di pCloud, attraverso le tecnologie più moderne del settore, permette di proteggere i file più preziosi da qualunque tipo di sguardo esterno.

Il livello di sicurezza è tale per cui, né fornitore né nessun altra entità, avranno accesso allo spazio crittografato.

A rendere ancora più interessante quanto offerto da pCloud è la formula con pagamento una tantum che, tra le altre cose, in questo periodo prevede una promozione pasquale da non perdere.

Il piano da 2 TB, utilizzabile da un massimo di 5 utenti, è infatti disponibile senza pagamenti periodici, con un unico acquisto, per appena 745 euro.

