Con pCloud hai 500 GB di spazio cloud a meno di 200€ per tutta la vita

Le soluzioni di cloud storage disponibili sul mercato spesso offrono pochi gigabyte gratuiti, costringendo gli utenti a sottoscrivere abbonamenti mensili o annuali per ottenere più spazio. Nel lungo periodo, questi costi possono diventare piuttosto onerosi. pCloud, invece, propone un’alternativa molto più conveniente: con il piano Premium, è possibile acquistare 500 GB di spazio di archiviazione a vita, pagando una sola volta 199€ invece di 299€.

Questo significa eliminare ogni preoccupazione legata ai rinnovi periodici, garantendosi un archivio personale sempre disponibile senza dover affrontare spese ricorrenti. Per sfruttarlo basta andare sul sito di pCloud e attivarlo direttamente da lì.

Perché scegliere pCloud per l’archiviazione online

L’aspetto economico è solo uno dei punti di forza di pCloud. I suoi piani offrono un’esperienza di storage avanzata, con elevati standard di sicurezza e accessibilità. I dati vengono protetti con crittografia a 256-bit AES, un sistema di protezione TLS/SSL, e il salvataggio su cinque server differenti, assicurando che ogni file sia al sicuro e sempre accessibile. Grazie alla sincronizzazione automatica, si possono caricare in cloud foto, documenti e file da più dispositivi, liberando così la memoria di smartphone e computer.

Un altro vantaggio esclusivo di pCloud è la possibilità di riprodurre direttamente i file multimediali archiviati, grazie a un video player e un audio player integrati. Non è necessario scaricare software o app aggiuntive: musica, film e registrazioni possono essere ascoltati o visualizzati in streaming direttamente dal proprio archivio.

Se 500 GB non dovessero bastare, c’è sempre la possibilità di ampliare lo spazio disponibile, passando al piano Premium Plus 2 TB o Ultra 10 TB con un semplice upgrade. Non si perdono i dati già archiviati e lo spazio totale raggiunge 12 TB, garantendo ancora più possibilità per chi necessita di una soluzione su larga scala.

Questa promozione di pCloud rappresenta la soluzione definitiva ai problemi di archiviazione, eliminando la necessità di abbonamenti mensili e offrendo uno spazio sicuro e sempre accessibile, senza limiti e con la massima convenienza. Vai sul sito di pCloud e utilizza ora lo spazio cloud a vita.

