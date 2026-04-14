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Con Octopus Energy stop agli aumenti di luce e gas per un anno

Vuoi metterti al sicuro dai rincari di luce e gas? Con Octopus Energy puoi bloccare il prezzo delle bollette per un anno intero.
Con Octopus Energy stop agli aumenti di luce e gas per un anno
Vuoi metterti al sicuro dai rincari di luce e gas? Con Octopus Energy puoi bloccare il prezzo delle bollette per un anno intero.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 14 apr 2026
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Una delle spese che crea più ansia ai cittadini italiani è quella inerente alle bollette di luce e gas. La crisi energetica di queste ultime settimane ha creato ancora più incertezza sui costi delle forniture. Ma per fortuna esiste una realtà come Octopus Energy.

La proposta di questo fornitore è molto interessante: con l'offerta Fissa 12M è possibile bloccare la tariffa di luce e gas per un anno intero. Così potrai pagare sempre lo stesso prezzo al kWh e al metro cubo. Entriamo più nel dettaglio e vediamo come si articola la promozione di Octopus.

Vai all'offerta di Octopus

Tutti i dettagli dell'offerta di Octopus Energy

Ecco le tariffe proposte da Octopus Energy:

  • Tariffa luce monoraria (uguale a tutte le ore del giorno) a 0,132€/kWh + 6€ di costi di commercializzazione al mese;
  • Tariffa gas a 0,54€/Smc + 7€ di costi di commercializzazione al mese.

A questo bisogna aggiungere anche gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore, ovvero il trasporto e la gestione del contatore, oneri di sistema, di regolazione e imposte. Tuttavia, Octopus garantisce la cosa più importante: il prezzo della materia prima non cambierà per 12 mesi.

Una volta terminato il periodo di promozione, Octopus ti darà la possibilità di scegliere di nuovo la tariffe più conveniente in base alle tue esigenze. Potrai optare o per una nuova tariffa a prezzo fisso oppure passare al mercato indicizzato.

Altro punto a favore: l'attivazione è molto semplice. Basta andare sul sito di Octopus, compilare il modulo online avendo sotto mano i tuoi dati, una vecchia bolletta e i dati di pagamento. Al resto penserà Octopus, compresa la disdetta dal tuo fornitore attuale. Ovviamente, senza alcuna interruzione del servizio.

Vai all'offerta di Octopus

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