Con Octopus Energy l’energia è 100% rinnovabile, flessibile e senza sorprese

Octopus Energy è uno dei principali operatori energetici in Europa, noto per il suo servizio clienti premiato e un impegno concreto verso la sostenibilità. In Italia propone due tariffe pensate per le utenze domestiche: Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, entrambe attivabili fino al 25 giugno 2025.

Octopus Fissa 12M: stabilità e zero sorprese

Perfetta per chi desidera bloccare il prezzo e mettere al sicuro il proprio bilancio domestico.

Con Octopus Fissa 12M, la materia prima di luce e gas resta invariata per 12 mesi:

Luce : 0,1232 €/kWh

: 0,1232 €/kWh Gas : 0,453 €/Smc

: 0,453 €/Smc Commercializzazione : 84 €/anno per ciascuna fornitura

: 84 €/anno per ciascuna fornitura Energia 100% rinnovabile certificata

IVA e imposte escluse – perdite di rete incluse

Una soluzione trasparente, adatta a chi cerca protezione contro le oscillazioni del mercato.

Octopus Flex: dinamica e orientata al risparmio

Se preferisci seguire l’andamento dei mercati per cogliere eventuali ribassi, Octopus Flex è la scelta giusta.

Luce : PUN Mono + 0,011 €/kWh

: PUN Mono + 0,011 €/kWh Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

: PSVDAm + 0,08 €/Smc Commercializzazione : 84 €/anno per ciascuna fornitura

: 84 €/anno per ciascuna fornitura Energia verde certificata al 100%

IVA e imposte escluse – perdite di rete incluse

Ideale per chi vuole massima flessibilità e aggiornamenti tariffari legati ai reali valori del mercato all’ingrosso.

Qualunque sia la tariffa scelta:

Nessun costo di attivazione e nessuna penale in caso di recesso

Potenza del contatore luce e classe del contatore gas invariati (modificabili dopo l’attivazione)

Perché scegliere Octopus Energy

Octopus Energy non è solo un fornitore di energia: è un alleato per chi vuole consumare in modo più consapevole e sostenibile. Tutta l’energia fornita proviene da fonti 100% rinnovabili, contribuendo a ridurre le emissioni e a costruire un futuro più pulito, senza compromettere la qualità del servizio.

Il servizio clienti è uno dei punti di forza dell’azienda: completamente digitale, efficiente e pluripremiato a livello europeo, è pensato per offrire assistenza rapida, trasparente e su misura. L’interfaccia online è semplice da usare, e consente di gestire in autonomia ogni aspetto della fornitura, dal monitoraggio dei consumi alla modifica dei dati contrattuali. Per conoscere l'offerta completa di Octopus Energy clicca qui.