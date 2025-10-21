Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per un anno

Con Octopus Energy risparmi sulla bolletta di luce e gas: la promozione permette di bloccare il prezzo per un anno a tariffe vantaggiose.
Con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per un anno
Con Octopus Energy risparmi sulla bolletta di luce e gas: la promozione permette di bloccare il prezzo per un anno a tariffe vantaggiose.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 21 ott 2025
Link copiato negli appunti

Le preoccupazioni legate al costo dell'energia sono sempre più grandi per le famiglie italiane. Questo per via delle oscillazioni di mercato, che dipendono da fattori come guerre, instabilità politiche e altri fattori che incidono poi sulla bolletta a fine mese.

Per fortuna esistono fornitori che mettono al riparo dalle fluttuazioni. Uno dei più interessanti è Octopus Energy, che mette a disposizione un'offerta sul suo sito ufficiale con cui bloccare il prezzo di luce e gas per un anno a tariffe estremamente vantaggiose. Andiamo a scoprire la promo nel dettaglio.

Vai all'offerta di Octopus

Tutti i vantaggi dell'offerta di Octopus Energy

Vediamo allora quali sono le tariffe proposte da Octopus con la sua promo Fissa 12M:

  • Luce a 0,1133 €/kWh con costi di commercializzazione di 72€ all'anno;
  • Gas a 0,39 €/Smc con costi di commercializzazione di 84€ al'anno.

In aggiunta ci sono altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore, come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte.

Ma le ottime caratteristiche di Octopus non finiscono qui. Innanzitutto, offre un servizio clienti tra i migliori del settore: gli operatori rispondono alle chiamate in modo veloce e affidabile. Da menzionare poi il fatto che l'energia di questa azienda è pulita, perché proviene da fonti rinnovabili prodotte in Italia.

Per approfittare di questa eccezionale promozione basta andare sulsito di Octopus. Cambiare operatore è semplicissimo: basta scegliere la tariffa Fissa 12M, tenere a portata di mano la bolletta più recente, inserire i tuoi dati e scegliere il metodo di pagamento che preferisci.

Vai all'offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per un anno inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche