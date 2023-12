Con NOW TV guardi la finale di X Factor e il nuovo MasterChef

Preparati a festività natalizie all'insegna del grandioso intrattenimento: scegliendo il pacchetto Entertainment di NOW TV puoi accedere ad una quantità di show, serie TV e film da far paura. Partiamo proprio dagli show: stasera guardi la finale di X Factor 2023 in streaming e poi, dal 14 dicembre, puoi subito iniziare a goderti la nuova stagione di MasterChef. Nel mezzo, tutto quello che questo pack ha da offrirti.

NOW TV: X Factor, MasterChef ma non solo...

Gli spettacoli di punta dell'intrattenimento italiano sono a portata di clic, grazie al pacchetto Entertainment di NOW TV, disponibile a partire da soli 6,99 euro al mese. Immergiti nei Live emozionanti di X Factor, il rinomato talent show musicale che cattura l'attenzione del pubblico con esibizioni spettacolari e giudici iconici.

Ma le sorprese non finiscono qui. A partire dal 14 dicembre, preparati a sperimentare la nuova stagione di MasterChef, il cooking show che ha conquistato il cuore degli appassionati di cucina. Scopri le sfide culinarie, gli chef stellati e le creazioni gastronomiche che ti terranno incollato allo schermo.

NOW TV offre molto di più rispetto alla televisione tradizionale. Con il pacchetto Entertainment, hai accesso a una vasta selezione di Serie TV, Show, Film e Sport in streaming. Dai un'occhiata a successi acclamati come The Last of Us, Gomorra, Alessandro Borghese - 4 Ristoranti e tanti altri. E se sei un appassionato di cinema, non perdere i blockbuster in arrivo, come Don't Worry Darling e, a partire dal 26 dicembre, Super Mario Bros. - Il film.

Ottieni il massimo dal tuo tempo libero con NOW TV e immergiti in un mondo di intrattenimento senza limiti. Abbonati ora e vivi le emozioni della finale di X Factor e l'inizio della nuova avventura culinaria di MasterChef!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.