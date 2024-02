Con NOW puoi avere cinema, serie TV e sport di Sky dove vuoi

Interessato ai contenuti di Sky, ma preferisci la flessibilità di una piattaforma streaming? NOW ti offre tutto questo: a partire da 6,99 euro al mese a seconda del pacchetto che sceglierai potrai avere infatti gli show, il cinema, le serie TV, lo sport e il calcio di Sky a portata di dispositivo. NOW funziona infatti sui principali device elettronici come console, smart TV, PC, smartphone, tablet, stick e altro ancora.

NOW: cosa puoi vedere? Tutto

NOW è la tua porta di accesso a tutto ciò che è l'offerta di Sky. Con il pass Entertainment + Cinema, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, hai accesso a tutti gli show di Sky, alle serie TV internazionali firmate HBO, prime visioni cinematografiche e oltre 1000 film on demand.

Il pass Sport, disponibile a partire da 9,99 euro al mese, ti offre invece le grandi competizioni europee di calcio, 3 partite su 10 di Serie A, la Serie B, la Serie C, i migliori campionati esteri e poi il grande sport internazionale tra MotoGP, Formula 1, Tennis, Basket NBA e molto altro ancora.

Tutto quello che devi fare è scegliere il pass che più si adatta alle tue preferenze, se non addirittura entrambi. Scopri NOW e vivi l'offerta di Sky dai tuoi dispositivi preferiti in streaming e on demand.

