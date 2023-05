Con NOW hai un mondo di cinema e intrattenimento a soli 3 euro

Ecco un possibile articolo:Se ami il cinema e l’intrattenimento, non puoi perdere l’offerta speciale di NOW che ti permette di avere il Pass Cinema + Entertainment a soli 3 euro per il primo mese.

Con questo pass, potrai accedere a un’ampia scelta di film, serie TV, show e programmi per tutta la famiglia, in streaming su tutti i tuoi dispositivi preferiti.

NOW Cinema + Entertainment: 3 euro per oltre 1000 film e serie TV

Con il Pass Cinema di NOW, potrai guardare oltre 1000 film di tutti i generi e le prime visioni a pochi mesi dall’uscita nelle sale. Potrai vedere i grandi successi come The Batman, Matrix Resurrections, Top Gun: Maverick e molti altri. Inoltre, potrai scoprire le produzioni originali di Sky come Io sono l’abisso, Bullet Train e House of the Dragon.

Con il Pass Entertainment di NOW, potrai seguire le serie TV di cui tutti parlano come The Last of Us, Quelle brave ragazze, MasterChef Italia e molte altre. Potrai anche divertirti con gli show esclusivi di Sky come X Factor, Italia’s Got Talent e 4 Ristoranti. E per i più piccoli, potrai trovare un catalogo di programmi dedicati a bambini e ragazzi.

L’offerta di NOW non finisce qui. Con il Pass Cinema + Entertainment potrai anche scaricare i contenuti sul tuo smartphone e guardarli offline, collegare fino a 6 dispositivi ad un unico account e fare streaming in contemporanea su 2 schermi diversi.

Non lasciarti scappare questa occasione unica. Approfitta subito dell’offerta di NOW e attiva il Pass Cinema Entertainment a soli 3 euro per il primo mese. Dopo il primo mese, potrai decidere se continuare a goderti tutto l’intrattenimento di NOW al prezzo di 14,99 euro al mese o disattivare il pass in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.