Con NordVPN proteggi 6 dispositivi con soli 3,99 €/mese

NordVPN è forse il provider VPN più conosciuto al mondo. Questo perché è un mix tra efficacia, funzioni avanzate, facilità d’uso e prezzi concorrenziali. E con le attuali promozioni, sei stai cercando un modo per navigare tutelando la tua privacy, questo è il momento di abbonarsi.

NordVPN: due anni di sicurezza a prezzo vantaggioso

NordVPN, con la sua crittografia avanzata, assicura che i tuoi dati personali siano al sicuro, rendendoli indecifrabili. In questo modo la tua sicurezza online è garantita, sia in attività delicate come le transazioni bancarie, sia mentre guardi un video o utilizzi il web per le normali attività quotidiane.

Questo livello di protezione è assicurato anche dalla funzione Double VPN, che raddoppia la tua sicurezza criptando i dati due volte e cambiando il tuo IP per una privacy ancora maggiore. Il tutto senza tracciamenti né registrazioni. E se stai pensando che NordVPN rallenti la tua connessione, niente di più sbagliato. I server di NordVPN sono sparsi in tutto il mondo con protocolli VPN all’avanguardia e ottimizzati per lo streaming, il gaming e per una navigazione fluida e senza interruzioni.

Ma il vero punto di forza di questo servizio è la facilità di utilizzo. L’interfaccia utente è stata progettata per essere intuitiva e usabile anche da chi non ha particolari competenze tecniche. Con un abbonamento a NordVPN puoi proteggere fino a sei dispositivi.

Per quanto riguarda i costi NordVPN ha vari piani con varie funzionalità e abbonamenti mensili, annuali e biennali. Per il dettaglio sui prezzi ti invitiamo a visitare il sito ufficiale usando uno dei pulsanti in questa pagina. Sappi che il risparmio maggiore puoi averlo scegliendo un abbonamento biennale. Ad esempio il piano Standard costa solo 3,99 € al mese. E sempre abbonandoti per 24 mesi hai un bonus: 3 mesi di di NordVPN da regalare a qualcuno.

Inizia a navigare senza preoccupazioni. Visita il sito e approfitta delle offerte in corso. La tua privacy merita la migliore protezione, e con NordVPN puoi averla.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.