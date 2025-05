Con NordVPN crittografia avanzata per tutti i dispositivi, a 3,39€/mese

NordVPN ha annunciato il completamento dell’integrazione della crittografia post-quantistica (PQE) su tutti i suoi dispositivi supportati. Con l’avanzare della tecnologia quantistica, il rischio che i futuri computer siano in grado di decifrare gli attuali standard crittografici — come l’AES-256 — è sempre più reale.

Questo scenario, noto come Q-Day, rappresenta una vera minaccia per la sicurezza dei dati online. Proprio per questo, il passaggio alla crittografia resistente ai computer quantistici è diventato una priorità per tutti i fornitori di VPN. Non tutti però si stanno adeguando e NordVPN fa parte di quella stretta cerchia. Puoi avere questo tool ora ad un prezzo eccezionale: solo 3,39€ al mese, grazie allo sconto del 70% sul piano biennale.

Ora tutte le app di NordVPN supportano la crittografia post quantistica

Sebbene ci sia ancora dibattito sul momento giusto per adottare questa tecnologia, il consenso generale è che prima o poi sarà inevitabile. NordVPN ha scelto di agire con anticipo. Il debutto del PQE per NordVPN è avvenuto nel settembre 2024, inizialmente solo sull’app per Linux. L’obiettivo era di estendere gradualmente questa protezione anche ad altri sistemi entro i primi mesi del 2025.

Adesso, PQE è attivo anche su Windows, macOS, iOS e Android, oltre a offrire copertura per tvOS e Android TV. Tuttavia, va specificato che PQE funziona esclusivamente con il protocollo NordLynx e non è compatibile con IP dedicati, il protocollo OpenVPN, server offuscati o il servizio NordWhisper. Inoltre, l’attivazione della crittografia post-quantistica disabilita Meshnet, poiché le due funzionalità non possono operare contemporaneamente.

Detto questo, stiamo parlando del più grande sforzo nell'ottica di rendere ancora più privata e anonima la navigazione. Per avere NordVPN basta andare sul sito ufficiale e scegliere uno dei piani scontati. Presente la garanzia di rimborso entro 30 giorni, utile per testare le funzionalità del servizio.

