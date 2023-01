Con NordLocker tieni i tuoi dati davvero al sicuro: provalo GRATIS

In tempi in cui il furto dei dati personali rischia di essere un pericolo all'ordine del giorno, dotarsi di una buona protezione è fondamentale per dormire sonni tranquilli. NordLocker, che puoi avere adesso gratis per 14 giorni, ti permette di crittografare i tuoi dati personali e aziendali in un deposito virtuale privato al quale soltanto tu puoi accedere.

I tuoi file saranno sempre protetti, sottoposti a backup e sempre a portata di mano a seconda di dove ti colleghi e da qualsiasi dispositivo.

NordLocker: file al sicuro, per davvero

NordLocker protegge i tuoi dati dai criminali informatici, virus e malware: li metti al sicuro, esegui il backup e accedi ai file tramite un file vault privato direttamente sul sito web o tramite le applicazioni desktop e mobile.

Il servizio è costruito su un'architettura a conoscenza zero: questo significa che neanche NordLocker è in grado di guardare all'interno del tuo vault. Hai il controllo completo degli accessi: soltanto tu potrai decidere chi sarà in grado di "sbirciare" al suo interno.

Poi con le applicazioni ufficiali hai la possibilità di accedere con qualsiasi dispositivo e ovunque si trovi. Dopo la prova gratuita di 14 giorni, puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze con soluzioni che si sposano sia a un'utenza business, sia ai privati.

