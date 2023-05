Con NordLocker cloud siete voi a fare il vostro piano!

NordLocker è un servizio cloud che offre un deposito file privato e crittografato, dove proteggere i propri dati personali. Lanciato dagli stessi sviluppatori della famosa VPN, consente di beneficiare di una piattaforma sempre a portata di mano, ovunque e da qualsiasi dispositivo, e sottoposto a backup periodico.

I vostri dati sono costantemente al sicuro grazie alla crittografia end-to-end. I file sono infatti già cifrati in locale sui dispositivi e NordLocker non raccoglie alcuna informazione nei sui file ne sull'attività dell'utente, offrendo in questo modo un controllo completo sugli accessi.

Tutti i file vengono sincronizzati con i dispositivi collegati non appena viene effettuato il caricamento sul cloud. Anche durante questo processo, i file rimangono privati. I backup periodici prevengono possibili perdite accidentali, causate dallo smarrimento di un dispositivo o da minacce informatiche di qualsiasi tipo. È possibile recuperare tutto e in qualsiasi momento.

L'applicazione fornita da NordLocker è semplice da utilizzare, anche per i più principianti. Per eseguire il backup, basterà trascinare i file interessati e procedere subito al caricamento. I documenti verranno crittografati non appena vengono copiati dal vostro dispositivo, rimanendo privati anche durante l'apertura sul cloud. Potete inoltre condividere con chiunque un documento in totale sicurezza, attraverso un codice univoco, con altri utenti NordLocker.

NordLocker: personalizzate voi il piano!

NordLocker offre piani personali o per attività commerciali. Potrete scegliere tra abbonamenti annuali o mensili da 500GB o 2TB rispettivamente scontati del 30% e del 21%. Ma è anche possibile creare un piano tutto vostro contattando direttamente il servizio! Si potrà trattare direttamente con il personale per ottenere il cloud più adatto alle vostre necessità, discutendo delle strategie di integrazione.

In tutti i casi, NordLocker offrirà sempre un'assistenza prioritaria, attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana. Se avete un'attività, avrete la possibilità di provare il servizio per 14 giorni. Se invece non sarete comunque soddisfatti, basterà chiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto di ogni piano.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.