Con NeN paghi luce e gas con una cifra fissa al mese per tutto l'anno

L'offerta che ti permette di smettere di avere paura dei rincari stagioni.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 6 feb 2026
Con l'offerta a rata fissa di NeN Energia potrai finalmente dire addio alla paura delle stangate stagionali su luce e gas: questa promozione si distingue dai fornitori tradizionali perché ti propone, appunto, una rata fissa mensile su luce e gas come se fosse un abbonamento streaming. La rata è calcolata sui tuoi consumi annui previsti e viene ricalcolata alla fine dei primi 12 mesi basandosi su quelli reali.

In un mercato volatile, NeN ti garantirà queste condizioni per ben 24 mesi: luce a 0,109€/kWh con una quota fissa di 9€ al mese e gas a 0,370€/Smc con spese di commercializzazione a 10€ al mese.

Il funzionamento è semplice: basandosi su una bolletta precedente o su dati storici, NeN prende la stima di quanto spenderesti in un anno e la divide per 12 mesi. Alla fine del primo anno, la rata non cambierà a caso ma a seconda di quello che avrai consumato nel corso dei 12 mesi quindi, in linea teorica, potresti persino avere una rata inferiore. Nel caso avessi consumato più del previsto, invece, la differenza verrà spalmata nei 12 mesi successivi senza una maxi-bolletta di conguaglio.

La gestione sarà interamente digitale, con fatture chiare sin dall'inizio e una fase di attivazione rapida. Puoi subito chiedere un preventivo per capire quanto andresti a pagare.

