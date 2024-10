Se sei alla ricerca di una nuova soluzione per gestire le spese aziendali, ti segnaliamo Mooncard, piattaforma che nasce per ottimizzare l'intero processo, dal pagamento alla contabilità.

Le aziende che non investono su questo tema spesso e volentieri riscontrano problemi che si ripetono nel tempo, come ad esempio il superamento del plafond, pagamenti rifiutati e giustificativi mancanti. Con una soluzione come Mooncard, invece, si hanno innumerevoli vantaggi, tra cui l'integrazione contabile, un approfondito report di analisi e carte di pagamento smart. Sul sito ufficiale del servizio è possibile richiedere una demo.

Perché con Mooncard la gestione delle spese aziendali è più semplice

Innanzitutto, Mooncard offre ai suoi clienti una piattaforma completa di gestione delle spese, con tanto di integrazione contabile semplificata, visibilità istantanea, personalizzazione delle regole di spesa e gestione automatizzata delle spese aziendali.

A questa piattaforma si aggiungono poi le carte di pagamento che è possibile richiedere: si va dalle carte fisiche appartenenti al circuito internazionale VISA, alle carte virtuali a uso singolo o multiplo, 100% compatibili con Apple Pay e Google Pay. Tra le funzionalità associate, si possono menzionare i limiti di spesa personalizzati e la raccolta automatica delle ricevute via app.

Un ulteriore vantaggio è l'automazione delle note spese, ora dematerializzate grazie all'app della piattaforma. Da notare come la raccolta e la digitalizzazione delle ricevute sia automatica, nonché la possibilità di vedere tutte le note spese in tempo reale.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma Mooncard, o per provare il servizio gratuitamente, puoi richiedere una demo sulla pagina dedicata del sito ufficiale. Grazie a Mooncard risparmierai fino a 38 ore sulle attività manuale, recupererai il 97% delle ricevute entro 24 ore e renderai quattro volte più veloce il processo per chiudere la contabilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.