Con Mondly impari nuove lingue e risparmi oltre 1.000 euro

Vuoi imparare una nuova lingua, ma non sai da dove cominciare? Mondly è qui per rendere il tuo percorso di apprendimento divertente, facile ed efficace. Con oltre cento milioni di download, Mondly è l'applicazione di apprendimento delle lingue straniere tra le più innovative del settore. La piattaforma offre esercizi incentrati su conversazione, riconoscimento e realtà aumentata, per permetterti di parlare come un vero madrelingua scegliendo tra le 41 lingue diverse incluse, a cui potrai accedere con uno sconto di oltre 1.000 euro grazie alla speciale promozione primaverile in corso.

Perché Mondly è un'ottima scelta

La caratteristica principale di Mondly è la fusione tra scienza neurale e tecnologie all'avanguardia, con l'obiettivo di offrirti esperienze di apprendimento linguistico senza precedenti. La piattaforma sfrutta, inoltre, tecniche di gamification che ti permetteranno di apprendere più rapidamente, sempre con la qualità garantita Mondly. Le lezioni, inoltre, si concentrano principalmente sulle frasi anziché sulle singole parole, il che ti permetterà di iniziare a conversare in pochissimo tempo.

Avrai l'opportunità di ascoltare madrelingua professionisti per acquisire una pronuncia impeccabile e con accento naturale, ma anche esercitarti in conversazioni reali grazie al chatbot Mondly dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi che sfruttano la tecnologia della Realtà Aumentata. La piattaforma - forte del mix tra apprendimento incentrato sulla conversazione, tecniche di riconoscimento vocale e lezioni di ridotte dimensioni - garantisce assoluta fluidità nel parlato. Sarà un processo molto naturale, seppur costante.

Mondly è disponibile al prezzo scontato di soli 89,99 euro, pari al 96% di sconto. Si tratta di un costo una tantum: una volta acquistata la licenza Premium, avrai accesso illimitato a oltre 300 lezioni suddivise in decine di argomenti diversi, quiz settimanali e sfide mensili, oltre ai 41 corsi di lingua straniera messi a disposizione dalla piattaforma, senza alcun costo aggiuntivo. Non è un caso se è stata premiata come "App dell'anno" da Facebook e "Migliore nuova app" da Apple. Approfitta della svendita primaverile per risparmiare oltre 1.000 euro.

