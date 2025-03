Con Lycamobile risparmi in media 50€: scopri l'offerta del momento

Se stai pensando di passare a un nuovo operatore telefonico, questa è un'occasione da non perdere: Lycamobile ha lanciato una promozione davvero vantaggiosa, chiamata 5G PORTIN 599, che offre 150 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a un costo fisso di 5,99€ al mese.

E non è tutto: attivando l'offerta ora, avrai diritto anche a due mesi di rinnovo gratuito, garantendo un ulteriore risparmio economico. Per attivare la promo basta andare sul sito di Lycamobile.

Con Lycamobile risparmi senza rinunciare alla qualità del servizio

Ma cosa rende questa offerta così conveniente rispetto alla concorrenza? Facendo un confronto con Vodafone, che propone un piano simile a 11,99€ al mese, la spesa annuale con Lycamobile ammonta a soli 71,88€, contro i 143,88€ richiesti da Vodafone. Il risultato è un risparmio netto di oltre 70€ all'anno, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Anche rispetto a Wind 3, Lycamobile si dimostra una scelta vantaggiosa: l'offerta di Wind 3 ha un costo di 7,99€ al mese, che si traduce in una spesa annua superiore di 24€ rispetto alla promozione di Lycamobile.

L'offerta 5G PORTIN 599 è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore. Non ci sono costi nascosti, rimodulazioni o sorprese: ciò che paghi oggi resterà invariato nel tempo. Il piano si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, garantendo sempre la massima trasparenza.

In aggiunta, il pacchetto di Lycamobile include 8 GB di dati in roaming all'interno dell'Unione Europea, ideale per chi viaggia spesso e ha bisogno di navigare all'estero senza preoccupazioni. La connessione 5G è disponibile senza costi aggiuntivi, offrendo una navigazione ultraveloce su tutti i dispositivi compatibili. Grazie alla tecnologia VoLTE, anche le chiamate sono di alta qualità, migliorando notevolmente l'esperienza quotidiana.

Questa promozione è disponibile solo online e per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne subito. Basta visitare il sito ufficiale di Lycamobile, attivare l'offerta 5G PORTIN 599 e iniziare subito a godere dei due mesi di rinnovo gratuiti. Non perdere l'opportunità di risparmiare mediamente fino a 50€ all'anno, mantenendo un servizio completo e affidabile.

