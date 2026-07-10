Con l'offerta estiva di Engie blocchi il prezzo di luce e gas prima delle ferie

Nella preparazione delle valigie per le vacanze puoi metterci anche una maggior serenità in bolletta per quando sarai tornato a casa. La promozione estiva Energia PuntoFisso 12 Mesi di ENGIE, un'offerta a tempo limitato che chiuderà il prossimo 15 luglio, ti permetterà di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno a un prezzo super competitivo.

Nel dettaglio, la tariffa fissa congela la componente luce a soli 0,1167 €/kWh in una tariffa monoraria valida per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana, così come il gas a 0,4545 €/Smc, mettendoti al riparo da qualsiasi possibile speculazione dei mercati energetici. Il prezzo della luce include già le perdite di rete e i costi di gestione sono contenuti: 72 euro all'anno per la luce (6 euro al mese) e 84 euro all'anno per il gas (7 euro al mese), ben al di sotto della media del mercato.

Come per tutte le offerte che riguardano i fornitori di energia, i prezzi bloccati riguardano soltanto la spesa per la materia prima energia/gas e la quota di commercializzazione. A questi importi si sommeranno in bolletta le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, le accise statali e l'IVA, stabiliti per legge.

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