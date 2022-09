Con lo SCONTO EPICO di oggi Huawei MatePad 11 è da acquistare subito

Secondo una recente ricerca condotta su un target variegato di utenti, sono sempre di più i nuclei familiari a disporre di un tablet. Non solo, nella lista ci sono anche tantissimi under 64 anni, il 51,3 % dei quali ha dichiarato di sentirsi a proprio agio con le nuove tecnologie, mentre il 59,6% già possiede un device di questo tipo. Partendo da questi dati, che possono tra l'altro ispirare i nipoti di tutta Italia a trovare il regalo perfetto per i nonni moderni e appassionati di tecnologia, che ne direste di unirvi a questa vasta fetta di utenza acquistando un bel Huawei MatePad 11? Oggi può essere tuo a soli 384€ grazie alla promozione in corso su Amazon.

Huawei MatePad 11, con Harmony Os 2.0

Il MatePad 11 di Huawei è il primo tablet con il sistema operativo Harmony Os 2.0, disponibile su Huawei Store. Rispetto ai precedenti modelli, il desktop di HUAWEI si contraddistingue per una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente e per questo è uno dei pochi tablet adatto a tutti, ai nonni tecnologici e non solo. Ci sono altre caratteristiche che rendono questo pad particolarmente appetibile e dunque perfetto anche per i più piccoli.

Display FullView da 10.95 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, 275 PPI, tecnologia DCI-P3, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e quattro microfoni integrati che riproducono fedelmente la voce evitando fastidiose distorsioni. Il dispositivo è stato infatti progettato per ridurre al minimo l’esposizione alla luce blu e allo sfarfallio, dunque si è guadagnato le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free.

Due "qualifiche" che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo. Inoltre include l’opzione “Gestione digitale”, che consente ai nonni di gestire facilmente i contenuti e le app disponibili per i propri nipoti, nonché il tempo che i bambini possono trascorrere sul dispositivo. Un gioiellino che ora può essere tuo a soli 384€, ovverosia scontato di ben 115,90€ (23%) e con le spedizioni gratuite garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.