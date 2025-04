Con Lightway di ExpressVPN hai velocità elevate: risparmia il 60%

Navigare con una VPN non significa più sacrificare la velocità della connessione. Grazie al protocollo proprietario Lightway di ExpressVPN, puoi ora godere di prestazioni elevate senza compromettere la tua sicurezza. Lightway è stato progettato per ottimizzare la velocità di connessione: offre una navigazione ultraveloce, perfetta per lo streaming, il gaming online e la navigazione quotidiana, tutto mantenendo un livello di sicurezza ai massimi standard.

Tra l'altro questo è il momento migliore per averla: il piano biennale è in sconto del 60%, al prezzo di 4,87€ al mese. E in più hai 4 mesi extra gratis! Vai sul sito ufficiale del servizio e attivalo ora.

Lightway, il protocollo innovativo di ExpressVPN

Questo protocollo è innovativo perché permette di stabilire una connessione più rapida e stabile rispetto alle tradizionali VPN. Lightway riduce i tempi di connessione e aumenta la reattività, facendo sì che la tua esperienza online non venga mai rallentata.

Che tu stia guardando i tuoi film preferiti in 4K, giocando online o semplicemente navigando sul web, ExpressVPN ti garantisce performance superiori. Oltre alla velocità, questo servizio è conosciuto per la sua robusta crittografia AES-256 bit e la politica no-log, che protegge la tua privacy in ogni momento.

Approfitta di questa straordinaria offerta che ti permette di ottenere il piano biennale a soli 4,87€ al mese, grazie a uno sconto del 60%. In più, con l'offerta attuale, riceverai 4 mesi gratuiti aggiuntivi, così da risparmiare ancora di più e godere della protezione e della velocità di ExpressVPN per un periodo ancora più lungo. Attivala ora direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.