Con l'Hard Disk portatile WD Elements da 2TB avrai il tuo mondo in tasca

WD Elements è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, data l'estrema fama dei suoi prodotti, e soprattutto la loro qualità: stavolta questa qualità sarà tua a un PREZZO ESAGERATO, perché su Amazon uno degli Hard Disk da 2TB dell'azienda è in OFFERTISSIMA.

Stiamo parlando dell'hard disk WD Elements da 2TB in offerta su Amazon a soli 65,38€, con uno SCONTO FOLLE del 46% che ti farà risparmiare circa 55€!

Lo spazio per tutti gli utilizzi

Come già detto, stiamo parlando di uno dei marchi di punta nel campo delle memorie esterne, e con questo Hard Disk da 2 TB gli standard si mantengono altissimi. Prima di tutto potrai sfruttare tutto questo spazio con il tuo PC fisso per trasportare dati, ma anche con il tuo portatile, che magari non ha una capacità troppo elevata. Questo ti consentirà di lavorare in tutta sicurezza, o tenere al sicuro tutti i tuoi dati (ma anche foto, video e musica) quando sei in viaggio.

Questo Hard Disk da 2TB di WD Elements ha una velocità di trasmissione 600 Mbit/s, e per collegarlo vi basterà sfruttare l'interfaccia USB 3.0. Non avrai bisogno di configurazioni troppo particolari per l'utilizzo del prodotto, e sappi che è compatibile con tutti i dispositivi con Windows da Vista in poi, ma richiede la riformattazione per essere sfruttato su Mac OS.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.