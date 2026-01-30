Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Con l'eSIM di Airalo inviti un amico e ricevi 3€ in Airmoney

Con il programma Airmoney del servizio eSIM Airalo ricevi 3€ ogni volta che inviti un amico ad iscriversi alla piattaforma.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 30 gen 2026
Link copiato negli appunti

Se stai organizzando un viaggio all'estero, una delle priorità è poter contare su Internet senza il rischio che costi uno sproposito o non funzioni. Con Airalo puoi attivare una eSIM internazionale direttamente dal tuo smartphone e navigare all’estero senza costi di roaming.

Bastano pochi passaggi per acquistare e installare il profilo dati sul sito ufficiale di Airalo, così puoi lavorare, comunicare e condividere contenuti ovunque ti trovi, con una connessione sempre disponibile in oltre 200 destinazioni.

In più, ad ogni amico che iniviti e si iscriverà sulla piattaforma, ti verranno riconosciuti 3€ in Airmoney. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Attiva ORA Airalo

Perché Airalo è così utile e conveniente

Grazie ai pacchetti dati proposti, puoi scegliere soluzioni con traffico illimitato oppure optare per piani a consumo con quantità di giga variabili, disponibili per singoli Paesi, intere regioni o per viaggi multi-destinazione. La tecnologia eSIM elimina la necessità di acquistare schede fisiche e garantisce una connessione stabile.

Oltre alla comodità, ogni acquisto premia l'utente. Con il programma Airmoney di Airalo ricevi un cashback del 5% sulle ricariche e sugli acquisti effettuati, percentuale che può aumentare fino al 10% raggiungendo livelli superiori nel programma fedeltà.

Inoltre, invitando amici a provare il servizio, ottieni 3€ di credito Airmoney per ogni nuovo utente che completa un acquisto, e lo stesso bonus viene riconosciuto anche a chi si iscrive tramite il tuo invito.

L'app di Airalo è disponibile in numerose lingue, supporta valute differenti e consente di controllare in tempo reale il consumo dei dati, rinnovare i pacchetti e gestire la propria eSIM in modo semplice. In caso di necessità, l'assistenza clienti è operativa 24 ore su 24.

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare che il proprio dispositivo supporti la tecnologia eSIM, così da poter partire subito con una connessione pronta all'uso e viaggiare senza pensieri.

Attiva ORA Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

