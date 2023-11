Con le offerte Black Friday risparmi 160€ su iPhone 14: PROMO PAZZESCA

Apple non ha bisogno di presentazioni, così come, non hanno bisogno di presentazioni i suoi prodotti, iPhone in particolare. Oggi, in occasione della tornata di offerte Black Friday, iPhone 14 è in sconto del 20% (-160€) su eBay e viene proposto all'allettante prezzo finale di 649,99€.

iPhone 14 ad un prezzo super conveniente su eBay

L'iPhone 14 si afferma come uno smartphone iOS all'avanguardia, offrendo prestazioni e caratteristiche eccezionali adatte a svariati utilizzi. Il dispositivo presenta un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione notevole di 2532x1170 pixel, attestandosi tra le più elevate disponibili sul mercato attuale. La qualità visiva offerta da questa schermata è straordinaria, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente e nitida.

Tra le sue molteplici funzionalità, spicca il modulo 5G che eleva le prestazioni di trasferimento dati e la navigazione su internet a livelli eccellenti. La connettività è ulteriormente arricchita dalla presenza di Wi-Fi e GPS, assicurando un'esperienza di connessione completa e affidabile.

La fotocamera da 12 megapixel rappresenta un punto di forza, catturando immagini dettagliate e nitide. La qualità delle foto è supportata da tecnologie avanzate di elaborazione delle immagini, offrendo la possibilità di scattare foto eccezionali in ogni situazione.

La sottile silhouette con uno spessore di soli 7.8mm conferisce all'Apple iPhone 14 un design elegante e moderno. Questa caratteristica non solo contribuisce alla sua estetica, ma rende anche il dispositivo comodo da maneggiare e da trasportare, senza compromettere le potenti funzionalità integrate. In sintesi, l'iPhone 14 di Apple si presenta come una scelta di prim'ordine per chi cerca un dispositivo iOS avanzato e all'avanguardia.

Oggi, su eBay, è disponibile uno sconto di 160€ (20%) sull'iPhone 14, che viene proposto al prezzo finale di 649,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.