Con le nuove offerte mobile Vodafone hai 50GB alla massima velocità

Le nuove offerte mobile Vodafone permettono di risparmiare parecchio sull'attivazione di un nuovo piano che include Giga alla massima velocità per tablet, PC e mobile WiFi. Si parte da 11,99 euro al mese per l'offerta che include 50 giga in una SIM dati per navigare in mobilità e a casa, anche senza linea fissa.

Tutto quello che devi fare è scegliere il dispositivo che preferisci, tra router mobile e tablet: avrai in ogni caso una connessione perfetta in ogni condizione di utilizzo.

Come funziona Internet senza linea fissa di Vodafone

Puoi raggiungere la Rete Veloce Vodafone proprio grazie alla rete wireless abilitata attraverso il router mobile o il tablet, che includono una scheda SIM dedicata esclusivamente alla connessione dati.

Per collegarsi a internet non devi far altro che connettere i tuoi dispositivi alla SIM tramite il tablet oppure il modem Wifi portatile: come detto in apertura, non devi far altro che scegliere al momento di sottoscrivere l'offerta.

Hai la facoltà di scegliere tra diverse formule di attivazione tra abbonamento e ricaricabili. Non devi far altro che optare per quella che più si adatta alle tue esigenze, con prezzi che partono da 11,99 euro al mese per 50 Giga. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

