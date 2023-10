Con le cuffie Logitech da gaming nessun nemico vi piomberà alle spalle: PROMO da URLO

Logitech è un'azienda specializzata nella produzione di dispositivi hardware per computer e elettronica. La società è nota per la produzione di periferiche informatiche, come mouse, tastiere, webcam, altoparlanti, cuffie e controller per videogiochi. Oggi segnaliamo l'offerta di Amazon su delle cuffie da gaming: 27% di sconto e prezzo finale di 34,99€.

Lo sconto sulle cuffie da gaming Logitech è molto competitivo

Le cuffie Logitech G432 sono un'opzione eccezionale per gli appassionati di giochi che cercano un'esperienza audio coinvolgente. Con driver audio da 50 mm, queste cuffie offrono un suono dettagliato e coinvolgente, creando un'atmosfera immersiva durante il gioco. Grazie all'audio surround DTS:X 2.0, puoi individuare i tuoi nemici in qualsiasi posizione con precisione, portandoti direttamente nel cuore dell'azione. Tutto ciò richiede l'uso del software Logitech G HUB, che amplifica ulteriormente l'esperienza. Un'altra caratteristica notevole è il microfono Flip-to-Mute da 6 mm, che ti permette di comunicare chiaramente con i tuoi compagni di gioco. Con il controllo del volume facilmente accessibile, puoi regolare l'audio con la massima comodità durante le sessioni di gioco. Queste cuffie gaming sono altamente versatili e compatibili con una varietà di piattaforme, tra cui PC, Mac, console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite cavo da 3,5 mm. Il comfort è un altro punto forte, grazie alla similpelle deluxe e alla rotazione delle cuffie fino a 90 gradi, riducendo la pressione e garantendo un'esperienza di gioco senza affaticamento anche durante le sessioni più lunghe. In sintesi, le Logitech G432 sono cuffie ideali per gli amanti dei videogiochi che cercano prestazioni audio di alta qualità e comfort duraturo. Acquista le cuffie da gaming Logitech in promozione su Amazon L'offerta di Amazon, dunque, prevede uno sconto del 27% e un prezzo finale di 34,99€ sulle cuffie da gaming Logitech. Acquistale prima che sia troppo tardi!

