Con l'AI di Aruba crei il tuo sito WordPress con meno di 6€/anno

Vuoi aprire un blog o far partire il sito della tua attività? Aruba ti dà una spinta in più: il suo piano Hosting WordPress Gestito è ora in sconto del 60% sul primo anno.

Basta andare sul sito di Aruba e inserire il codice GIUGNO25 al momento dell'ordine per pagare meno di 6€ e avere subito tutto l’occorrente per andare online, incluso un set di strumenti basati su intelligenza artificiale che ti semplificano la vita in ogni fase della creazione. Ma andiamo a scoprire meglio come funziona questo tool e quali sono i vantaggi che offre.

Con l'offerta Aruba crei un sito WordPress tramite l'intelligenza artificiale

Con questa promozione, Aruba si rivolge a chi vuole lanciare un sito senza dover scrivere codice o passare ore a capire come funziona WordPress. La piattaforma è già preconfigurata e aggiornata automaticamente, con un sistema AI integrato che ti accompagna passo dopo passo:

L' AI Site Launcher ti chiede solo gli obiettivi e il tono di voce del tuo progetto: genera una versione base già funzionante del sito, pronta per essere rifinita;

ti chiede solo gli obiettivi e il tono di voce del tuo progetto: genera una versione base già funzionante del sito, pronta per essere rifinita; Con l' AI Page Builder puoi creare pagine nuove con layout personalizzati in pochi clic;

puoi creare pagine nuove con layout personalizzati in pochi clic; AI Helper ti offre consigli intelligenti per migliorare testi, struttura e user experience;

ti offre consigli intelligenti per migliorare testi, struttura e user experience; AI Content Generator è in grado di produrre testi e immagini originali a partire da semplici indicazioni.

Una soluzione ideale per freelance, piccoli business o creator che vogliono avere un sito curato, performante e professionale senza dover investire tempo o denaro in sviluppo tecnico.

L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Per ottenere il 60% di sconto sul primo anno del piano Hosting WordPress Gestito, ti basta andare sul sito ufficiale di Aruba e inserire il codice GIUGNO25 al momento dell'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.