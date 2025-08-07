Con la prova di 30 giorni di Amazon Music ascolti tutta la musica che vuoi fino a settembre

La notizia relativa all'aumento del costo degli abbonamenti di Spotify ha sorpreso diverse persone, le stesse che si stanno guardando intorno per sperimentare nuove piattaforme. Uno dei punti di riferimento in Italia è Amazon Music Unlimited, che per catalogo e funzionalità rappresenta un'alternativa più che valida rispetto alla concorrenza svedese.

I nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited possono inoltre beneficiare di una prova gratuita di 30 giorni. Durante il periodo di prova si ha l'opportunità di accedere a tutti i contenuti presenti in catalogo, creare playlist personalizzate e ascoltare i migliori podcast del momento qui in Italia e all'estero. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il piano passa a 10,99 euro al mese, cioè il precedente prezzo del piano individuale di Spotify prima che aumentasse a 11,99 euro al mese. Volendo, comunque, si può anche scegliere di non proseguire (la disdetta è gratuita).

I tormentoni dell'estate 2025 sono tutti su Amazon Music Unlimited

Forte di un catalogo con oltre cento milioni di brani, Amazon Music Unlimited offre tutti i tormentoni musicali dell'estate 2025. A partire da Serenata, che sfrutta tutto il talento delle interpreti Alessandra Amoroso e Serena Brancale per brillare di luce propria.

Un altro duetto, ma stavolta più atipico, ha partorito Bottiglie vuote, il nuovo tormentone estivo dei Pinguini Tattici Nucleari per la prima volta insieme a Max Pezzali. Un'unione sperata, invocata, immaginata da tempo, che nel 2025 è finalmente divenuta realtà.

Dopo lo straordinario successo di 30° dello scorso anno, Anna è tornata con Désolée, un pezzo molto diverso dal precedente ma ugualmente dal gran potenziale. Eh no, Anna non ha sbagliato colpo, candidandosi a diventare nel giro di poco tempo la rapper generazionale per eccellenza.

All'elenco dei tormentoni dell'estate 2025 si aggiunge infine Alfa con A me mi piace. Il cantautore genovese è riuscito a fare centro un'altra volta, recuperando un artista come Manu Chao e la sua Me gustas tu per un singolo notevole.

