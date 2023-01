Con la nuova offerta Vodafone ricevi un buono spesa da 100 euro

Vodafone ha lanciato una serie di nuove offerte che permettono a nuovi abbonati e non di ricevere subito un buono spesa da 100 euro. La promozione è legata alla sottoscrizione di un piano di abbonamento per la Fibra. Ti spieghiamo subito come funziona.

Un buono spesa da 100 euro con le nuove offerte Vodafone

Il bonus è legato, come detto, all'attivazione di una nuova linea internet senza limiti con la migliore tecnologia Vodafone. Incluso nel prezzo hai anche un modem con WiFi Optimizer per un'esperienza di connessione superiore e chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali.

L'offerta è dedicata ai nuovi clienti, ma anche a chi è già un cliente Vodafone Mobile: cambiano i prezzi ma non la sostanza. Una volta attivata l'offerta si riceverà direttamente via email un voucher da riscattare per ottenere subito il buono da 100 euro da spendere nei migliori supermercati italiani e non.

Per maggiori informazioni ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale: le offerte comprendono i costi di attivazione e sono valide sulla tecnologia Fibra FTTH, misto Fibra/Rame FTTC e ADSL con velocità massima fino a 2.5 Gigabit al secondo disponibile nelle principali città italiane coperte dalla tecnologia FTTH.

