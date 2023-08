Con la mini tastiera Logitech MX per Mac in OFFERTISSIMA, risparmi spazio e soldi

Poco spazio e tanto lavoro fanno spesso innervosire, quando si è fuori casa. Per questo è necessario trovare delle periferiche allo stesso tempo confortevoli e performanti: proprio la linea di pensiero che Logitech sta applicando in questi ultimi mesi. Un esempio è proprio questa mini tastiera meccanica per Mac da oggi in offerta.

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la Mini tastiera meccanica Logitech MX a soli 128,50€, con uno sconto del 20% che ti farà risparmiare circa 32€ sul prezzo totale!

La soluzione con qualità e poco spazio!

Questa tastiera si connette tramite Bluetooth, e presenta un layout di tasti per Mac progettati per tatto e produttività. Si tratta ovviamente di un prodotto ottimizzato per macOS, ma che è anche - ovviamente - compatibile con iPadOS e iOS.

Sono molti i pro di questo gioiellino tecnologico, come la digitazione silenziosa, l'illuminazione intelligente, la personalizzazione dei tasti, la connettività Multi Mac (fino a 3 dispositivi), e la facile ricarica con USB-C. Se utilizzi prodotti Apple, la Mini tastiera meccanica Logitech MX è esattamente ciò di cui avevi bisogno.

