Con la Macchina da Caffè Icona Vintage di De'Longhi assaporerai l'espresso COME AL BAR: MEGA SCONTO DEL 40%

De'Longhi è una nota azienda nel campo della produzione di elettrodomestici e in particolar modo in quella che è la realizzazione di macchine per caffè; oggi l'Icona Vintage è in maxi sconto del 40% per un prezzo finale d'acquisto di 144€.

Caffè e cappuccini con la macchina Icona Vintage firmata De'Longhi al 40% di sconto

L'elegante Macchina per caffè espresso Icona Vintage di De'Longhi, caratterizzata da una raffinata finitura beige con dettagli cromati, unisce estetica e prestazioni avanzate. Con dimensioni di 38P x 34L x 29H cm, questa macchina offre un design compatto e sofisticato per arricchire la tua esperienza di caffè. Dotata di una caldaia in acciaio inox e una pressione di 15 bar, la macchina garantisce una preparazione del caffè espressa impeccabile. Il sistema cappuccino consente di mescolare manualmente vapore e latte per creare la schiuma perfetta per le tue bevande al latte preferite, offrendo una versatilità nel gusto del caffè. La capacità del serbatoio d'acqua di 1,4 litri è trasparente ed estraibile, semplificando il riempimento e la pulizia. L'uso è intuitivo grazie ai tre semplici tasti per tutte le funzioni, inclusi accensione/spegnimento e la preparazione di espresso o cappuccino. La macchina è dotata di un pratico porta filtro con dispositivo crema, consentendo l'utilizzo sia di caffè in polvere che di cialde E.S.E. Con una potenza di 1100 watt, questa macchina del caffè non solo offre prestazioni di alto livello ma è anche progettata per la sicurezza, con spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo. Il ripiano scalda tazze aggiunge un tocco di comfort, mantenendo le tue tazze alla temperatura ideale. Acquista la macchina da caffè De Longhi al 40% di sconto su Amazon! Su Amazon, oggi, è possibile acquistare la Macchina per il Caffè Icona Vintage di De'Longhi al 40% di sconto al costo totale di 144€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.