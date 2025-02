Con la Fibra Aruba hai internet ultra veloce a 17,69€/mese

Sei alla ricerca di una connessione internet veloce, stabile e personalizzabile? Aruba Fibra offre soluzioni su misura per ogni esigenza, garantendo velocità fino a 10 Gbps in download e servizi esclusivi.

Grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), potrai navigare al meglio dell'efficienza a un pezzo davvero speciale: solo 17,69€ al mese per i primi 6 mesi. Ma non aspettare troppo, perché l'offerta è disponibile solo per un periodo limitato!

Fibra Aruba Promo a 17,69€/mese: tutti i vantaggi dell'offerta

Con la super offerta di Aruba Fibra Promo hai il pieno controllo della tua connessione grazie ad alcune funzionalità davvero esclusive, come:

Assistenza e chat H24 , con supporto sempre disponibile;

, con supporto sempre disponibile; Prefisso IPv6 statico , attivabile direttamente dall’area clienti;

Velocità standard in download fino a 1 Gbps e in upload fino a 300 Mbps (fino a 500 Mbps nelle aree bianche);

, attivabile direttamente dall’area clienti; e in upload fino a 300 Mbps (fino a 500 Mbps nelle aree bianche); Possibilità di potenziare la velocità fino a 10 Gbps in download e 1 Gbps in upload con opzioni aggiuntive;

in download e 1 Gbps in upload con opzioni aggiuntive; Con Stop&Go! puoi mettere in pausa la fibra per 30 giorni consecutivi all'anno e ottenere lo sconto di una mensilità.

Per connetterti, è necessario un router FTTH, utilizzando il tuo dispositivo compatibile oppure noleggiandone uno con un costo aggiuntivo. Ricordiamo che la promo di Aruba Fibra è attivabile solo nelle zone coperte da rete FTTH compatibile, quindi prima della sottoscrizione è consigliato verificare la disponibilità nella tua area.

Mentre la durata contrattuale è di 12 mesi, e per l’attivazione è necessario un documento d’identità valido e un metodo di pagamento a scelta tra carta di credito, PayPal o addebito diretto su conto corrente.

Ricapitolando, Aruba Fibra Promo ti offre fibra FTTH fino a 1 Gbps a 17,69€ al mese per 6 mesi. E zero costi di attivazione o migrazione, neppure nelle aree bianche, oltre a totale libertà di recesso con un costo di soli 20€ in caso di disdetta.

