Con la Festa delle Offerte Prime gli sconti sono davvero folli! Oggi solo su Amazon puoi acquistare la fantastica Smart tv Samsung Crystal da 65 pollici con lo sconto del 45%, uno sconto che ti fa risparmiare ben 540 euro.

Praticamente è come se la pagassi la metà, non solo perché questo prezzo già bassissimo puoi anche dilazionarlo in rate mensili a tasso zero. Scopri subito la promo cliccando sul bottone qua sotto!

Il costo di mercato di questo televisore è di 1199 euro ma, grazie alla Festa delle Offerte Prime, il prezzo cala di ben 540 euro e così tu adesso la paghi solamente 659 euro. Un prezzo così basso per una tv da 65 pollici non si è mai visto perciò faresti bene ad approfittarne subitissimo!

Smart tv Samsung Crystal da 65 pollici, uno spettacolo di televisore nel tuo salotto!

La Samsung tv Crystal possiede la tecnologia Dynamic Crystal Color, questa ti regala colori vibranti, reali e immagini cristalline. Un miliardo di sfumature nate dalla purezza dei cristalli per vivere ogni scena nel realismo più assoluto. Vedrai i tuoi film preferiti come non hai mai fatto e lo farai direttamente dal tuo divano.

Goditi solo il meglio di ogni immagine grazie al TV con uno spessore ancora più sottile ed elegante: si integra alla perfezione nel tuo ambiente, impreziosendolo. Con Motion Xcelerator ogni tuo comando, alla massima velocità. Porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello con la massima fluidità d’immagine e vinci ogni sfida!

Grazie a Object Tracking Sound Lite entra nel vivo dell’azione grazie ad un suono ancora più dinamico. L’audio surround 3D del TV abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora completamente immersiva. Il televisore Samsung Crystal UHD è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV.

Affrettati e acquistala ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.