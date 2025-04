Con la eSIM di Vodafone avrai una connessione più rapida, sicura e senza interruzioni

Con Vodafone puoi finalmente scoprire la comodità delle eSIM. Con questa SIM digitale che si installa in un attimo, direttamente sul tuo telefono, ti permetterà di avere subito la tua connessione, senza aspettare che il corriere te la consegni o che si danneggi nel corso del tempo.

Perché dovresti provare la eSIM di Vodafone

Attivare la eSIM è semplicissimo: scegli la tua offerta mobile preferita e al momento dell’acquisto seleziona la versione digitale. Ti arriva un link per il video riconoscimento, così con pochi passaggi convalidi la tua identità direttamente dal divano. Dopo di che, ti basta scannerizzare un QR code o inserire i codici di attivazione per essere subito operativo.

La eSIM di Vodafone è compatibile con quasi tutti i nuovi smartphone: se hai un iPhone recente, un Samsung Galaxy, un Pixel o altri modelli top di gamma, sei già pronto per fare il salto. Una scelta comoda e anche green, dato che non ci saranno certo né plastica né imballaggi.

Potrai comunque passare da una SIM tradizionale a quella digitale in autonomia e in pochi minuti, utilizzando quella che ti serve al momento. Perfetta dunque per avere subito attiva la tua offerta, senza attese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.