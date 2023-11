Con la cassa Xiaomi porta a spasso i tuo brani preferiti e lancia la festa: OFFERTISSIMA su eBay

Xiaomi è un'azienda estremamente versatile ma che, nonostante questa sua versatilità, mantiene saldo un principio fondante della sua filosofia di produzione: prodotti di qualità a prezzi accessibili. Questo è il caso della cassa Xiaomi scontata su eBay del 31% per un prezzo finale di soli 26,99€.

La cassa Xiaomi ad un prezzo top su eBay

Questo altoparlante Xiaomi è il compagno perfetto per goderti la tua musica ovunque tu sia, sia che tu sia all'aperto o in casa. Con una potenza audio di 16 W e un'uscita sonora pulita, offre un'esperienza d'ascolto potente in tutte le direzioni. Progettato esclusivamente per garantire un audio di alta frequenza, ha una modalità Audio doppio che ti consente di personalizzare i bassi secondo le tue preferenze.

Dotato di un pratico microfono integrato, permette chiamate in vivavoce con un solo tasto. La batteria da 2600 mAh offre fino a 13 ore di riproduzione con una sola ricarica, mentre la connessione Bluetooth 5.0 assicura una connessione stabile e ampia frequenza.

Con l'opzione True Wireless Stereo, puoi collegare in serie due altoparlanti per un'esperienza audio ancora più coinvolgente. La struttura impermeabile con certificazione IPX7 rende l'altoparlante resistente alla pioggia e agli spruzzi d'acqua, permettendoti di ascoltare la tua musica preferita anche sotto la pioggia.

Il design portatile e compatto, insieme alla fascetta a strappo, rende facile trasportare la colonna sonora della tua vita ovunque tu vada. Disponibile in elegante nero o in un vivace blu, questo altoparlante unisce stile e funzionalità per un'esperienza audio senza complicazioni.

