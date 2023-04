Con Kena Mobile risparmi: 130 GIGA, minuti illimitati e 500 SMS ad un prezzo SUPER

Se sei alla ricerca di un’offerta telefonica conveniente e completa, non lasciarti scappare la promozione di Kena Mobile: per soli 6,99 euro al mese puoi avere 130 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 500 SMS.

Kena Mobile: la nuova offerta a 6,99 euro al mese

Kena Mobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM, garantendoti una copertura ottimale e una qualità del servizio elevata. Inoltre, con questo vettore non hai vincoli di durata né costi nascosti: puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza penali.

La nuova promozione di Kena Mobile è valida solo per i nuovi numeri e per i clienti che provengono da Iliad, Poste, Tiscali, Lyca, Coop, Fastweb e altri MVNO. Se sei interessato a cambiare operatore e approfittare di questa offerta imperdibile, devi affrettarti perché la promozione non durerà a lungo.

Per sottoscrivere l’abbonamento Kena Mobile a 6,99 euro al mese con 130 Giga, minuti illimitati e 500 SMS, clicca qui e segui le istruzioni. Ricordati di avere a portata di mano il tuo documento d’identità, il codice fiscale e una carta di credito o un conto corrente. Non perdere questa occasione: passa a Kena Mobile e risparmia sul tuo traffico telefonico.

