Con Keliweb hosting e VPS per tutti i gusti

Chi intende avviare un progetto online può, a seconda del caso, avere bisogno di un hosting o di un VPS.

Nel primo caso si parla di una soluzione adatta ai siti web, con una piccola parte di server che viene letteralmente "affittata" a chi effettua la sottoscrizione. Nel secondo caso invece, il servizio offre un hardware vero e proprio che può essere utilizzato per "emulare un server" con un raggio d'azione ben più ampio.

Tra i vari utilizzi dei VPS possiamo citare l'archiviazione file, il trading online, il gaming ma anche la gestione di più siti in un unico server virtuale. In entrambi i casi esistono alcune chiare priorità per il consumatore nella scelta di un provider rispetto a un altro.

La sicurezza è un fattore fondamentale in questo senso. Con il crescere di minacce online infatti, risulta essenziale proteggere il proprio progetto digitale in maniera adeguata. Non vanno poi trascurate le performance. D'altro canto, un sito lento non è appetibile per i visitatori.

In entrambi i settori, Keliweb si dimostra una delle soluzioni migliori possibili, anche grazie alle recenti offerte proposte ai suoi clienti.

Keliweb: hosting e VPS per tutte le necessità

Keliweb è un'azienda ben nota nel settore, per offrire ai consumatori un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Per quanto concerne gli hosting, basti pensare a quanto offerto con la formula KeliPRO, adatta sia a chi vuole avviare il proprio primo progetto online sia a chi vuole aprirsi a nuovi mercati grazie alla rete. Questo offre:

dominio Gratis

10GB SSD di spazio web

50 caselle di posta elettronica

5 database

il certificato SSL e HTTP/2

Il tutto con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Ciò significa che è possibile ottenere un anno di hosting KeliPRO per appena 19,50 euro (più IVA).

E per quanto concerne i VPS? L'abbonamento Value offre una CPU 4vCore, 4GB di RAM, 150 GB SSD per l'archiviazione file e un backup automatico ogni 4 giorni. Il tutto per un costo complessivo di 29,90 euro (più IVA) al mese.

A testimoniare la bontà di questa configurazione in rapporto al suo prezzo, questo tipo di sottoscrizione è la più apprezzata su Keliweb per quanto riguarda i VPS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.