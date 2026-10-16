Con IONOS l'hosting Prestashop è in promozione: persino gratis per 12 mesi

Hai deciso di aprire il tuo negozio online su piattaforma PrestaShop, ma non sai da dove cominciare? IONOS ti propone oggi diversi pacchetti dedicati alla piattaforma più famosa per creare e gestire un e-commerce. Queste promozioni partono da 3 euro al mese per i primi 6 mesi con il piano Essential, ma il pacchetto Business è addirittura gratuito per un anno.

Il piano Essential è pensato per un sito web o un progetto singolo. Include 50 GB di spazio, cinque database MariaDB o MySQL, email professionale e un dominio omaggio per un anno. Se hai bisogno invece di maggiori risorse, il piano Business ti mette sul piatto 100 GB di spazio web e 100 database, oltre alla posta professionale e al dominio gratuito per il primo anno. Questo pacchetto, lo ricordiamo, è in promozione gratuita per un anno.

Per la gestione di più progetti invece ecco Expert, proposto a 6 euro al mese per i primi sei mesi e poi a 12 euro al mese. Comprende 500 GB di spazio, 500 database, email professionale e dominio omaggio per un anno.

In tutti i casi è previsto inoltre l'assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette, per un servizio che è raccomandato da PrestaShop stessa.

Quindi, se vuoi lanciare il tuo e-commerce non ti resta che confrontare i tre piani IONOS in base alle tue esigenze scegliendo quello più adatto al momento.

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