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Con IONOS l'hosting Prestashop è in promozione: persino gratis per 12 mesi

IONOS azzera il costo iniziale dell'hosting Business per PrestaShop: scopri cosa include.
Con IONOS l'hosting Prestashop è in promozione: persino gratis per 12 mesi
IONOS azzera il costo iniziale dell'hosting Business per PrestaShop: scopri cosa include.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 16 ott 2026
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Hai deciso di aprire il tuo negozio online su piattaforma PrestaShop, ma non sai da dove cominciare? IONOS ti propone oggi diversi pacchetti dedicati alla piattaforma più famosa per creare e gestire un e-commerce. Queste promozioni partono da 3 euro al mese per i primi 6 mesi con il piano Essential, ma il pacchetto Business è addirittura gratuito per un anno.

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ecommerce Prestashop

Il piano Essential è pensato per un sito web o un progetto singolo. Include 50 GB di spazio, cinque database MariaDB o MySQL, email professionale e un dominio omaggio per un anno. Se hai bisogno invece di maggiori risorse, il piano Business ti mette sul piatto 100 GB di spazio web e 100 database, oltre alla posta professionale e al dominio gratuito per il primo anno. Questo pacchetto, lo ricordiamo, è in promozione gratuita per un anno.

Per la gestione di più progetti invece ecco Expert, proposto a 6 euro al mese per i primi sei mesi e poi a 12 euro al mese. Comprende 500 GB di spazio, 500 database, email professionale e dominio omaggio per un anno.

In tutti i casi è previsto inoltre l'assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette, per un servizio che è raccomandato da PrestaShop stessa.

Quindi, se vuoi lanciare il tuo e-commerce non ti resta che confrontare i tre piani IONOS in base alle tue esigenze scegliendo quello più adatto al momento.

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