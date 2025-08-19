Con IONOS hai un website builder con AI perfetto per la tua attività online

Avviare un progetto online oggi è alla portata di tutti. Non servono competenze tecniche avanzate: bastano pochi passaggi per costruire un sito dall'aspetto professionale, arricchirlo con grafiche e contenuti personalizzati e, se necessario, trasformarlo in un negozio digitale pronto alla vendita. Il tutto supportato da un servizio di hosting stabile e conveniente.

In questo senso, IONOS rappresenta una delle soluzioni più complete sul mercato. La piattaforma mette a disposizione un website builder con intelligenza artificiale integrata, insieme a un piano di hosting che include anche un dominio gratuito per 12 mesi. Per i nuovi iscritti al pacchetto Plus è prevista una promozione speciale: sei mesi a solo 1 euro al mese con accesso alle funzionalità e-commerce.

Perché scegliere IONOS per creare il tuo sito

Grazie al builder con AI di IONOS, ogni utente può progettare un portale in modo rapido e intuitivo. L'intelligenza artificiale supporta nella generazione di testi, immagini e loghi, rendendo immediata la creazione di contenuti di qualità e ottimizzando l'impatto visivo e comunicativo del sito.

Oltre alla fase di realizzazione, IONOS offre un pacchetto hosting completo con tutti i servizi indispensabili per mantenere il sito sempre attivo, spazio di archiviazione, strumenti di sicurezza e un dominio incluso per il primo anno. Per chi desidera vendere online, è disponibile un modulo dedicato che aggiunge le funzioni di e-commerce, permettendo la gestione di prodotti, ordini e pagamenti direttamente dal proprio portale.

Il risultato è un servizio versatile e ricco di funzionalità, pensato anche per chi non ha esperienza ma vuole dare vita alla propria attività digitale. Con la promo attuale presente sul sito ufficiale di IONOS, l'accesso al piano Plus è gratuito per 12 mesi, un'opportunità ideale per iniziare subito senza costi iniziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.