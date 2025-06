Con IONOS crei il tuo sito web professionale con dominio incluso a 0 €

Vuoi creare un sito web ma non sai da dove cominciare? Con IONOS hai tutto quello che ti serve per partire subito: dominio gratuito, e-mail personalizzata e strumenti intuitivi per realizzare un sito professionale in pochi minuti. E la vera sorpresa? Il primo anno è gratis, con un risparmio immediato di 216 €.

Crea il tuo nuovo sito con IONOS Un sito web in 3 semplici passi Non serve alcuna competenza tecnica: basta scegliere uno dei numerosi template professionali (tra cui viaggi, fotografia, business, immobiliare, ristorazione o matrimoni), aggiungere i propri contenuti e personalizzare il layout. In pochi minuti il sito sarà online, perfettamente responsivo su desktop, tablet e smartphone. Strumenti smart per contenuti e design Ogni sezione del sito è progettata da web designer esperti, con layout reattivi e ottimizzati SEO. Il generatore di testo basato su intelligenza artificiale consente di scrivere contenuti originali in pochi secondi, risparmiando tempo e migliorando l’impatto comunicativo. Anche la grafica è personalizzabile con palette di colori IA, font moderni, immagini stock (oltre 17.000 disponibili) e sezioni drag-and-drop. Dominio, email e supporto dedicato inclusi Oltre al dominio gratuito per il primo anno e al certificato SSL incluso, IONOS offre anche una casella e-mail professionale (da 2 a 50 GB a seconda del piano). Per ogni cliente, è disponibile un consulente personale che offre supporto via telefono, chat o e-mail, aiutandoti a costruire un sito efficace, visibile e aggiornato. Piani per ogni esigenza: Starter, Plus, Pro Starter (6 €/mese per 6 mesi) : sito con 10 GB di spazio, fino a 10 pagine e email da 2 GB. Ideale per iniziare in modo rapido.

Plus (0 €/mese per un anno) : fino a 200 pagine, 50 GB, email da 12 GB e tutti gli strumenti di generazione testi e immagini IA.

Pro (18 €/mese per 6 mesi): spazio illimitato, 50 GB email, tool SEO avanzati e funzionalità di prenotazione online integrate. Tutti i pacchetti escludono l’IVA e non mostrano pubblicità esterne, per garantire un'immagine professionale e coerente.Per conoscere l'offerta completa di IONOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.