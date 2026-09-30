Con IONOS crei il tuo sito web gratis per un anno: AI inclusa

IONOS, uno dei provider di hosting più conosciuti e utilizzati in Europa, rilancia la sua offerta sul pacchetto MyWebsite Now Starter: uno strumento progettato per chiunque voglia creare un sito web in modo intuitivo, senza conoscenze tecniche e in poco tempo. Un pacchetto che include anche dominio e indirizzo e-mail e che può essere tuo completamente gratis per un anno, dandoti tutto il tempo di conoscere la piattaforma e sfruttarla per le tue esigenze.

Il bundle prevede tutto ciò che serve per iniziare: potrai costruire un sito web in tempo record con il supporto di una generatore di siti con intelligenza artificiale. Ti basterà descrivere la tua idea, i tuoi obiettivi e il tuo target di pubblico per avere subito un sito pronto da lanciare online, che potrai comunque modificare tutte le volte che vuoi con la massima semplicità con funzioni di editing visuale.

A tua disposizione avrai uno spazio web da 50GB e fino a 200 pagine web, con dominio incluso per un anno e una casella email da 12GB.

L'intelligenza artificiale ti sarà utile anche per altri aspetti nella creazione del tuo sito web, come la generazione di loghi, pagine web, testo e ottimizzazione in chiave SEO. Per le performance avrai tra le mani anche una funzione di intelligenza competitiva per monitorare la concorrenza e un SiteAnalytics per una panoramica delle prestazioni del tuo sito web.

Facile da attivare: crei il tuo sito web in soli tre passaggi, di qualsiasi genere, e sei subito pronto per iniziare a spargere la voce.

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