Con IONOS crei il tuo e-commerce con l'IA e il 97% di sconto

IONOS, il provider di hosting numero uno in Europa, lancia una promozione molto interessante dedicata a te che hai deciso di avviare la tua attività di vendita online o semplicemente vuoi espandere il tuo negozio fisico sul web. Il piano IONOS Negozio Online Plus scende a solo 1 euro al mese per i primi 6 mesi rispetto ai consueti 32 euro mensili per uno sconto incredibile di addirittura il 97%.

Il pacchetto prevede il forte apporto dell'intelligenza artificiale integrata che ti sarà di supporto nella generazione di testi, nella creazione dell'aspetto visuale del sito e in tanti altri aspetti che ti aiuteranno ad avere una presenza subito coerente con la tua vision. Potrai caricare fino a 5.000 articoli fisici e prodotti digitali fino a 1GB ciascuno, con il supporto di un'infrastruttura contrattuale che garantisce zero commissioni o costi di transazione proprietari sul volume delle vendite generate.

Troverai tutto ciò che serve per iniziare: un nome a dominio personalizzato incluso per il primo anno e una casella di posta elettronica professionale da 12 GB. Per quanto riguarda la gestione logistica e finanziaria, la piattaforma offre metodi di pagamento e vettori di spedizione già integrati, a cui si aggiunge uno strumento per le prenotazioni online, ideale per liberi professionisti e attività orientate ai servizi.

Ancora, non mancano neanche sistemi di vendita diretta sui cataloghi di Facebook e Instagram, l'integrazione di campagne pubblicitarie su TikTok, oltre alla piena compatibilità con l'ecosistema Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping. Infine, i report dettagliati di SiteAnalytics e l'esclusiva funzione di intelligenza competitiva marketingRadar ti saranno utili per monitorare le performance tue e della concorrenza. A tutto questo si aggiunge un supporto tecnico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in lingua italiana e persino un consulente personale dedicato.

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