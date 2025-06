Con Internxt metti al sicuro i file: sfrutta ora l'85% di sconto

Lavorare da casa è comodo, certo. Ma quando si gestiscono documenti riservati, progetti delicati o dati aziendali, la sicurezza dei file diventa una priorità assoluta. Ecco perché sempre più professionisti scelgono Internxt, il cloud europeo che garantisce privacy e crittografia avanzata.

Ora, con l'offerta attiva sull’abbonamento a vita, è possibile avere fino a 5 TB di spazio a partire da 135€ una tantum, con uno sconto dell'85%. Per visionare queste promoz basta andare sul sito di Internxt.

Perché scegliere Internxt: sicurezza zero knowledge, GDPR e trasparenza totale

Internxt si distingue da altri servizi di archiviazione cloud perché mette la privacy al primo posto. I dati degli utenti non vengono mai letti né salvati in chiaro. Grazie alla crittografia a conoscenza zero, nemmeno Internxt può accedere ai tuoi file: l'unico titolare della chiave sei tu. Un approccio ideale per chi lavora in smart working e ha bisogno di garantire massima riservatezza, anche in caso di violazioni esterne.

Tra gli altri punti di forza:

Conformità piena al GDPR , per rispettare tutte le normative europee sulla protezione dei dati;

, per rispettare tutte le normative europee sulla protezione dei dati; Codice open source pubblicato su GitHub , consultabile da chiunque per la massima trasparenza;

, consultabile da chiunque per la massima trasparenza; Server in Europa , sotto giurisdizione UE;

, sotto giurisdizione UE; 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

I prezzi attuali con l’85% di sconto: 1 TB a vita a 135€ (anziché 900€), 3 TB a vita a 285€ (anziché 1900€) e 5 TB a vita a 435€ (anziché 2900€). Con Internxt puoi salvare i tuoi file di lavoro, sincronizzarli su più dispositivi, e condividerli in totale sicurezza, senza abbonamenti mensili né sorprese. Approfitta ora dell'offerta a tempo limitato e proteggi davvero il tuo lavoro.

