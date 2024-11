Con ING hai un conto deposito remunerato al 4% per 12 mesi

Fino al 16 novembre è possibile aprire il conto Conto Corrente Arancio di ING e attivare il Conto Arancio, il conto deposito associato che offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi. L’offerta si distingue per l’assenza di costi di apertura e vincoli stringenti, permettendo ai clienti di trasferire liberamente le somme dal conto deposito al conto corrente in qualsiasi momento.

Come avere il 4% annuo lordo con Conto Arancio di ING

Il Conto Arancio di ING consente di depositare fino a un massimo di 50.000 euro. Ad esempio, vincolando 10.000 euro per un anno, si ottengono 400 euro di interessi lordi, ai quali sarà applicata la tassazione fiscale prevista. Inoltre, la gestione del conto è gratuita: non ci sono spese per l’apertura, i trasferimenti o la chiusura.

Per accedere al tasso promozionale, è necessario aprire Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre. Durante l’attivazione si deve abbinare il Conto Arancio e completare il processo con un bonifico. Un requisito fondamentale è l’accredito dello stipendio o della pensione entro il 31 gennaio 2025. Per chi non ha entrate fisse, è possibile soddisfare la condizione versando almeno 1.000 euro ogni mese sul conto corrente. In alternativa, il tasso promozionale del 4% è garantito fino al 31 dicembre 2024, senza necessità di rispettare ulteriori requisiti.

Un altro vantaggio è la gestione semplice e intuitiva del conto tramite l’app ufficiale ING o l’area riservata del sito web, accessibile da computer. Questa flessibilità consente di monitorare e operare sul proprio conto deposito in qualsiasi momento, direttamente dal proprio dispositivo preferito.

Per scoprire tutti i dettagli e accedere all’offerta, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di ING.

