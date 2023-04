Con Incogni nessuno rivenderà più i tuoi dati: ottienilo a metà prezzo

Forse non lo sai, ma ogni giorno tantissime informazioni personali degli utenti di tutto il mondo vengono raccolte online senza l'esplicito consenso degli interessati. Questa pratica invasiva è da attribuire, principalmente, ai data broker: figure che raccolgono abitudini di navigazione di ogni utente e le vendono ad aziende terze, che se ne servono per realizzare pubblicità mirata.

Se non vuoi permettere che la tua privacy venga violata in questo modo, dovrai adottare le giuste precauzioni per proteggere i tuoi dati personali. È per questo motivo che il team di Surfshark ha sviluppato Incogni: si tratta di un potente strumento che ti consente di richiedere ai data broker l'eliminazione di tutte le tue informazioni, rimuovendole automaticamente da centinaia di database. Incogni è tuo alleato nella sicurezza, ora anche al 50% di sconto grazie a una speciale promozione in corso. Approfittane qui.

Come funziona Incogni e perché è importante

Se vuoi proteggere la tua privacy online e ridurre i rischi di furto d'identità, ma non solo, è fondamentale comprendere come operino i data broker. Questi soggetti raccolgono informazioni personali da fonti pubbliche e le utilizzano per creare profili che possono essere venduti ad aziende di terze parti. Questo, come potrai immaginare, comporta un rischio significativo per la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati.

La soluzione è Incogni. Questa piattaforma automatizzata rimuove i tuoi dati personali dai database dei data broker, risparmiandoti una quantità incredibile di tempo e garantendoti una maggiore protezione della privacy. Inoltre, Incogni è completamente conforme alle leggi sulla privacy dei dati, come la GDPR, e lavora a stretto contatto con le agenzie di protezione dei consumatori per garantire la massima tutela.

Perciò, se vuoi rimuovere le tue informazioni dai database dei data broker senza grattacapi, sottoscrivere un abbonamento a Incogni è la soluzione più veloce e sicura. Iniziare è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, creare il tuo account, sottoscrivere il servizio e specificare le informazioni che desideri rimuovere. La parte migliore è che, a questo punto, Incogni si occuperà di tutto per conto tuo, senza alcuno sforzo da parte tua, che riceverai costantemente aggiornamenti sulle operazioni svolte.

Approfitta della promozione in corso e sottoscrivi l'abbonamento annuale a Incogni con uno speciale sconto del 50%. Con soli 6,49 euro al mese, risparmi notevolmente rispetto alla soluzione mensile, dove il costo è di 12,99 euro.

