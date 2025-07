Con iliadbox Wi-Fi 7 streaming, gaming e smart working senza limiti

Offerta Fibra + Mobile: risparmia di più

Per i clienti mobile iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€ al mese:

Canone fibra scontato a 21,99€/mese invece di 25,99€. Per sempre.

Per chi non è ancora cliente mobile: possibilità di attivare offerte come FLASH 220 o GIGA 250 per beneficiare dello sconto fibra.

Extra per la tua rete

Iliad WiFi Extender : per estendere il segnale anche nelle case più grandi, a 1,99€/mese.

McAfee Multi Access: protezione dati e navigazione sicura, a 2,99€/mese.

Cosa include l’offerta Iliad con Wi-Fi 7

100% fibra ottica FTTH : la connessione più veloce e affidabile, con velocità di download fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte da tecnologia EPON.

iliadbox con Wi-Fi 7 in comodato gratuito : il router di ultima generazione, pronto per supportare streaming, smart working, gaming online e download simultanei su più dispositivi senza interruzioni.

Chiamate illimitate : verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali, a condizioni di uso lecito e corretto.

App iliadbox connect: per gestire la rete di casa in modo semplice e intuitivo, controllando dispositivi e impostazioni dal tuo smartphone.

Cos’è il Wi-Fi 7 e perché conviene

Il Wi-Fi 7 è l’ultima evoluzione dello standard wireless, pensato per gestire velocità superiori, maggiore stabilità e più dispositivi connessi in contemporanea. Con iliadbox Wi-Fi 7 puoi:

Guardare film e serie TV in 4K o 8K senza buffering.

Scaricare file pesanti in pochi secondi.

Giocare online con latenza ridotta.

Fare smart working con videochiamate HD stabili.

In più, iliadbox integra funzionalità di risparmio energetico come il pulsante ON/OFF e la modalità Sleeping, per ridurre i consumi quando non serve.

Come funziona l’installazione

Basta sottoscrivere l’offerta: un tecnico porterà iliadbox a casa tua e penserà a tutto. Il router è incluso in comodato d’uso gratuito. Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.