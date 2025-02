Con Iliad Mobile tanti vantaggi e risparmi anche sulla fibra di casa

Tra le ragioni del successo di Iliad c’è la presenza di offerte chiare e trasparenti con prezzi competitivi che non cambiano nel tempo. Oltre ad aver migliorato la qualità della rete, nel corso degli anni Iliad ha saputo ampliare la propria offerta, proponendo tariffe interessanti sia per la connessione mobile che per quella domestica. Ora con le ultime offerte è possibile risparmiare fino a 48€ l’anno attivando sia l’utenza mobile che quella in fibra ottica per la casa.

Quanto risparmiare con Iliad Mobile + Fibra

La tariffa Iliad Mobile prevede 180 GB di traffico dati con minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese. Inoltre nel canone mensile è incluso anche il 5G, minuti e SMS illimitati in Europa e 13 GB per il roaming in UE. Come da tradizione Iliad il prezzo dell’offerta rimarrà invariato nel tempo garantendo un risparmio costante ogni mese per un piano completo per navigare in mobilità senza alcuna preoccupazione.

Inoltre attivando l’offerta Iliad Giga 180 si avrà uno sconto di 48€ (4€ al mese) sulla tariffa in fibra ottica per la casa andandola a pagare 21,99€ al mese invece che 25,99€. Anche in questo caso non ci sono costi fissi e il prezzo dell’offerta non subisce variazioni pagando sempre la stessa cifra ed evitando rincari o rimodulazioni.

Incluso nell’offerta della fibra c’è anche l’Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, lo standard attualmente migliore per la connessione internet in grado di garantire velocità ultraelevate (fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload nelle aree raggiunte dalla tecnologia FTTH EPON e fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload per quelle coperte dalla tecnologia FTTH GPON) per un’esperienza di navigazione sempre eccellente. L’offerta si completa con chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi esteri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.