Con Iliad il prezzo è bloccato PER SEMPRE: solo 9,99€ per 150GB

Se il tuo operatore ti ha appena comunicato una rimodulazione della tua tariffa, è il momento giusto per cambiare. Ma quale scegliere tra i tanti provider sul mercato? Se vuoi la certezza di avere una tariffa "per sempre", Iliad è l'operatore giusto: la sua garanzia, infatti, non sono soltanto i piani economici che offrono il massimo in termini di qualità/prezzo, ma anche una soluzione duratura e senza aumenti improvvisi di prezzo.

Iliad è solita lanciare promozioni e tariffe a prezzi irrisori: l'ultima, attivabile completamente online, ti permette di ottenere ben 150 GB di dati, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese, per sempre, con 5G incluso. Un'offerta così è difficile trovarla, tanto da posizionare Iliad in cima alla classifica degli operatori con le migliori tariffe.

Ecco cosa include l'offerta 9,99 euro Iliad

Nel dettaglio, l'offerta Iliad ha un costo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro. Ogni mese riceverai:

150 GB in 4G/4G+ e 5G (quest'ultimo disponibile solo su dispositivi compatibili e nelle aree copere dalla rete 5G Iliad)

(quest'ultimo disponibile solo su dispositivi compatibili e nelle aree copere dalla rete 5G Iliad) Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia

verso fissi e mobili in Italia Oltre 10 GB dedicati in roaming , minuti e SMS illimitati in Europa

, minuti e SMS illimitati in Europa Minuti illimitati verso oltre sessanta destinazioni incluse

Oltre a ciò, l'offerta include una serie di servizi completamente gratuiti: Mi richiami, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, piano tariffario, controllo credito residuo, segreteria telefonica e - naturalmente - la possibilità di effettuare portabilità del proprio numero. A differenza di altri operatori, con Iliad puoi cambiare qualunque sia il tuo operatore originale.

L'attivazione è semplicissima, veloce e completamente online, senza vincoli e costi nascosti da sostenere. Pagherai soltanto l'attivazione di 9,99 euro e la tariffa mensile che - puoi essere sicuro - non cambierà né aumenterà nel corso del tempo. Unisciti alla rivoluzioni Iliad: attiva subito la promozione online.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.