Con Iliad Giga 200 non si ha più bisogno di cercare altro

200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, offerta senza rimodulazioni né vincoli o costi nascosti: Giga 200 a 9,99 euro al mese per sempre è l'ultima promozione di Iliad che si rivolge a tutti coloro che sono stanchi di cambiare ogni due per tre la loro offerta mobile e sono alla ricerca di maggiore stabilità, quella garantita da questa promozione.

Giga 200 di Iliad ha tutto ciò che nove persone su dieci cercano in un'offerta mobile. Nell'ordine: un quantitativo di Giga più che sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti; minuti e SMS illimitati per poter parlare liberamente con i propri contatti preferiti; l'assenza di rimodulazioni; un costo inferiore alla soglia psicologica dei 10 euro al mese.

Giga 200 di Iliad: un'offerta completa

Con Giga 200 si hanno a disposizione 200 Giga in 4G/4G+ e 5G Iliad per navigare alla massima velocità in tutta Italia. Dopo aver superato la soglia mensile di Giga, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100MB ma solo dopo aver dato il proprio espresso consenso.

Minuti e SMS sono illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia. I minuti restano illimitati anche verso più di 60 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Nuova Zelanda, Brasile, Corea del Sud, India, Australia, USA e Canada.

Sempre a questo proposito, in Europa si possono sfruttare gli stessi minuti e SMS disponibili nel nostro Paese, a cui si aggiungono 13 Giga dedicati in roaming.

Ci sono poi tutta una serie di servizi inclusi nell'offerta, tra cui la navigazione in hotspot e il servizio VoLTE, grazie a cui gli utenti possono navigare in Internet e chiamare in contemporanea sfruttando la rete 4G/4G+ di Iliad.

La proposta Giga 200 è disponibile a 9,99 euro al mese sul sito di Iliad. Per l'attivazione si può procedere direttamente online collegandosi alla pagina dedicata raggiungibile tramite il link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.