Con il nostro codice esclusivo il conto Qonto è gratis per 2 mesi

C’è un conto aziendale online che sembra un assistente personale, ma senza borbottii e commenti sarcastici. Stiamo parlando di Qonto che, grazie al nostro codice esclusivo, è in prova gratuita per due mesi.

Qonto è un conto business che offre carte business, assistenza a tutte le ore del giorno e della notte e la possibilità di aggiungere carte premium con un limite di spesa di ben 200.000 euro al mese. I prezzi dei piani partono da 9 euro al mese, ma possono essere abbassati.

Super offerta con il nostro codice esclusivo

Se vuoi provare l'ebbrezza di avere Qonto senza spendere un centesimo per i primi due mesi, basta usare il codice HTMLX3. Questo codice funziona con i piani Essential, Smart o Basic, quindi hai l’imbarazzo della scelta. E se preferisci un impegno annuale? Nessun problema. Il codice ti dà anche 58 euro di sconto sul piano annuale.

Per non farci mancare nulla, Qonto non è solo completo ma anche super efficiente. La digitalizzazione delle ricevute, categorizzazione delle spese e conservazione delle fatture elettroniche, ti farà sentire un mago della gestione contabile. Vuoi sapere i piani in dettaglio? Eccoli:

Essential : il piano più economico, pensato per le microimprese . Se sei il capo con massimo 9 collaboratori , questo è quello che fa per te.

: il piano più economico, pensato per le . Se sei il capo con , questo è quello che fa per te. Basic e Smart: la scelta perfetta per freelance, liberi professionisti e ditte individuali.

Abbiamo detto che Qonto offre carte aziendali personalizzabili? Certo, perché alla fine, ognuno vuole il proprio nome stampato su una carta dorata.

Usare il nostro codice esclusivo è facile. Basta andare sul sito ufficiale di Qonto, inserire HTMLX3 nel campo coupon durante l’apertura del conto e hai attivato la promo.

Che aspetti? È l’ora di dare un calcio ai vecchi conti aziendali e abbracciare il futuro con Qonto usando il nostro codice esclusivo HTMLX3.





Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.